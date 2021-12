ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ: ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ CM ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲਾਓ ਡੀਜੇ!

ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਵਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਣ।

ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ

ਆਈਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀਜੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜੇ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯੂਟਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ

ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

It couldn’t be true ! Sacrilegious and a mockery of democracy. pic.twitter.com/f6Z24XZsFJ

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) December 9, 2021