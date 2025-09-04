ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, GST ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
New GST Slab Rates: GST ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਰ-ਸਲੈਬ ਢਾਂਚਾ (5%, 12%, 18%, 28%) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 5% ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18% ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:27 PM IST

New GST Slab Rates: GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ GST ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ GST ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ - 5% ਅਤੇ 18%। ਪੁਰਾਣੇ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੈਬ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 40% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੈਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

GST ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਰ-ਸਲੈਬ ਢਾਂਚਾ (5%, 12%, 18%, 28%) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 5% ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18% ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

12% ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 99% ਹੁਣ 5% ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 28% ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90% 18% ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 40% ਸਲੈਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 'ਪਾਪ ਵਸਤੂਆਂ' (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ) ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

GST ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ

  • 5% (ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸੀ) ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਾਈਕਲ, ਟੇਬਲਵੇਅਰ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ
  • 0% (5% ਪਹਿਲਾਂ) ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ (UHT ਦੁੱਧ), ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਪਨੀਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰੈੱਡਾਂ (ਰੋਟੀ, ਪਰਾਠਾ ਆਦਿ)
  • 5% (12% ਜਾਂ 18% ਪਹਿਲਾਂ) ਨਮਕੀਨ, ਭੁਜੀਆ, ਸਾਸ, ਪਾਸਤਾ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੌਫੀ, ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਮੀਟ, ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ
  • 18% (28% ਪਹਿਲਾਂ) AC, 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ (ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ), ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, 350cc ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ।

;