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ਔਰਤ ਉਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ 10 ਵਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ; ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਮਲਾ

Khanna Women Attack News: ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਵਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 29, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:12 PM IST
ਔਰਤ ਉਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ 10 ਵਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ; ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਮਲਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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