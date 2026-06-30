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ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅਗਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

Ludhiana kidnapping Case: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 30, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:53 AM IST
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅਗਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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