/FASTag Local Pass ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 121 Toll Plazas ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ

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FASTag Local Pass: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 121 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ Digital FASTag Local Pass ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ Rajmargyatra Mobile App ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ Local Pass ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Local Pass ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। NHAI ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕੇਗਾ Local Pass?
Digital Local Pass ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। Local Pass ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਯਾਤਰੀ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੀਮਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ Local Pass ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Rajmargyatra App ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ Verification
NHAI ਮੁਤਾਬਕ Digital Local Pass ਲਈ DigiLocker ਅਤੇ VAHAN ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ FASTag ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ Verify ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GIS-based verification ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ ਸਬੰਧਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ Verification ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ Local Pass ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀਪਣ ਵਧੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਹੂਲਤ
NHAI ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ Mundka-Bakkarwala Toll Plaza ’ਤੇ Digital Local Pass ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਫਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 121 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NHAI ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ Local Pass ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Rajmargyatra ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।