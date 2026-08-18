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FASTag Local Pass ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 121 Toll Plazas ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ

FASTag Local Pass: NHAI ਨੇ 121 Toll Plazas ’ਤੇ Digital FASTag Local Pass ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 20 KM ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲੋਕ Rajmargyatra App ਰਾਹੀਂ Online Local Pass ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 18, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:54 PM IST
FASTag Local Pass ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 121 Toll Plazas ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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