ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
Zirakpur News: ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:31 PM IST

Zirakpur News: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿਚ NHAI ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ NHAI ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚਾਲੇ NHAI ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

