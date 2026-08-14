/500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲਾ: NIA ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ

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Amritsar News(ਪਰਮਬੀਰ ਔਲਖ): 500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। NIA ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ
NIA ਮੁਤਾਬਕ, ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਸਥਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 128 ਅਤੇ 129 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (UAPA), 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 25(1) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਆਈ ਸੀ 500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ RC-26/2020/NIA/DLI ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। NIA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇਟਲੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UAE, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
NIA ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ UAPA ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। NIA ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉੱਥੇ ਚਸਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਪੰਚਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NIA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 26 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।