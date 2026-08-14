Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲਾ: NIA ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ

500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲਾ: NIA ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ

Amritsar News: 500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NIA ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ’ਚ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਸ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 14, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:48 PM IST
500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲਾ: NIA ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- अब उनसे मर्यादित भाषा की उम्मीद नही
2
3
4
5