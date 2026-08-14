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NIA ਵੱਲੋਂ 500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 2 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

Narco Terror Case: ਐਨਆਈਏ ਨੇ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 14, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:06 PM IST
NIA ਵੱਲੋਂ 500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 2 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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