ਰੋਪੜ ਨੇੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ।

Dec 14, 2025, 07:47 PM IST

ਰੋਪੜ ਨੇੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਸਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਟਲ ਗਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ।

ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਟਲ ਗਿਆ।

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

 

