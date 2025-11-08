Phagwara News: ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦਾ ਫੜਿਆ; ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ

Phagwara News: ਫਗਵਾੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਿਹੰਗ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
Phagwara News: ਫਗਵਾੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਿਹੰਗ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਥਿਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੈਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੋਆਬਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਈ। ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਿਕਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਚਾਕੂ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਰਵਾ ਲਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਬੈਠਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਐਸਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।