ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2923486
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

Kotkapura News: ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 07:16 PM IST

Trending Photos

ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

Kotkapura News: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

TAGS

kotkapura newsMigrants Verificationpunjabi news

Trending news

CM Bhagwannt Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
patiala news
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਖਿਲ ਖੜਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਮਾਜਰਾ ਲੁੱਟ ਕਾਂਡ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ
Vimal Negi Death Case
ASI पंकज को एक दिन के रिमांड पर भेजा, मंगलवार दोपहर 3 बजे दोबारा सुनवाई
Minister Harpal Cheema
ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
Ludhiana News
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ
Himachal cabinet meeting
हिमाचल मंत्रिमंडल ने 3700 पद भरने को दी मंजूरी, राज्य में 100 स्कूल CBSE से जुड़ेंगे
hoshiarpur news
PURE ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਿਆਂਦਾ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
The Kapil Sharma Show
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Navjot Singh Sidhu ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
sangrur news
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡੀ ਬੇਹਾਲ, ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ
;