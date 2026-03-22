ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

Batala News: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 01:50 PM IST

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

Batala News: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਉਤੇ ਸੱਤ 51 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ  ਹੈ।

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੜਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ VIDEO ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਹੁਣ FIR ਦਰਜ... ਪਿਤਾ ਅਤੇ PA ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 751 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸਥਾਪਤ, MBBS ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

Trending news

Batala News
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੋਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ
Firozepur News
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ, 3 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
punjab holiday news
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
Dera Bassi Clash News
ਹੈਬਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
Cabinet Minister Goyal
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ
Kultar Singh Sandhwan
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ
mandi landslide
मंडी-धर्मपुर NH पर भयानक लैंडस्लाइड! हाईवे बंद, 9 परिवार खतरे में—लोगों में दहशत
Laljit Singh Bhullar FIR
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ VIDEO ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਹੁਣ FIR; ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ