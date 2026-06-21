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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ

Jalandhar News: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਯੂ ਵਿਖੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 21, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:29 AM IST
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ
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