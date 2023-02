ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਭਗਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 'ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ' ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

Notice issued by Railway to Lord Hanuman news: ਫਿਲਮ 'Oh My God' ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰੇਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਾਰਥ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

(For more news apart from Notice issued by Railway to Lord Hanuman, stay tuned to Zee PHH)