November holidays List: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

November holidays List: ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਝ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੜ ਜਾਣਗੇ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
1. ਪਹਿਲੀ ਛੁੱਟੀ 2 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ।
2. 5 ਨਵੰਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
3. 16 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. 25 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਐਤਵਾਰ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ "ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ" ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ (ਰਾਖਵੀਂ) ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ (ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ) ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
