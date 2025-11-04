Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2988049
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ; ਬੈਂਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ

Bank Holidays November 2025: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:12 PM IST

Trending Photos

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ; ਬੈਂਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ

Bank Holidays November 2025: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ BSE (ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ) ਅਤੇ NSE (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ) 'ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (Online Banking, UPI, ATM, Mobile App) ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਵੋ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Bank Holidays November 2025Guru Nanak Jayanti holidayKartik Purnima 2025

Trending news

Bank Holidays November 2025
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
AAP Bathinda News
ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ
Mansa news
ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Himachal Winter Assembly Session
तपोवन में शीतकालीन विस सत्र इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू ने पुलिस पेट्रोलिंग की 66 नई गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी
Sultanpur Lodhi
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 556ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
Nurpur news
नूरपुर में दो दिन में तीन चैन स्नैचिंग, ग्रामीणों की सतर्कता से पकड़े गए आरोपी
Tarn Taran News
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ- ਸਿਬਿਨ ਸੀ
International Renuka Ji Fair
अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला के चौथी सांस्कृतिक संध्या में नाटी किंग कुलदीप शर्मा धमाल
Patiala CBI Raid
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ!