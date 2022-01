ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ PF Balance ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ (Balance) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1, 2, 3 ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ EPF ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, EPFO ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

PF ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ EPF ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ UAN ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ UAN ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ UAN ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

1. ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ PF ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ PF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ EPFO ​​ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UAN ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਅ, ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

5. PF ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

6. ਪਾਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

7. ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਮੈਂਬਰ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੁਰਾਣੇ EPF ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

1. ਪੁਰਾਣੇ PF ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਡੇਟ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

2. ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ PF ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ONE MEMBER ONE EPF ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

4. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

5. ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ PF ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ PF ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

6. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ UAN ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ PF ID ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਸਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ OTP ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। GET OTP 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। OTP ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

8. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

9. ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਸਦੀਕ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਪੀਐਫ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

10. ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ PF ਬੈਲੇਂਸ 7 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।