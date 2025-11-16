Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3006247
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

SGPC News: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ; ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

SGPC News: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 04:23 PM IST

Trending Photos

SGPC News: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ; ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

SGPC News: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਰਬਜੀਤ ਜਥੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1,932 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਉਤੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

TAGS

SGPC NewsKapurthala newsSarabjit Kaur nikahpunjabi news

Trending news

Woman falls in love with AI
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ AI ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ, 32 ਸਾਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ
Phagwara ED Raid
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; FEMA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ
india vs south africa 1st test
ਭਾਰਤ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ
child development department
लवी मेले में बाल विकास विभाग की प्रदर्शनी से गूंजा महिला सशक्तिकरण का संदेश
Public Holiday in punjab
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
Navdeep Jalbera News
ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Bedroom Vastu Tips
ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਦਿਖਣ ਇਹ 5 ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਅਜ਼ਮਾਓ ਉਪਾਅ
Nalin Acharya Passes Away
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਲਿਨ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
Panjab University Dharna
ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
Bharti Singh
Pregnancy ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ Bharti Singh! ਕਿਹਾ- ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ...