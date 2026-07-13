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ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਫੀਸ; ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

Punjab Private School Fees News: ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 13, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:47 PM IST
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਫੀਸ; ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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