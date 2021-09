ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਅਹੁਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt Amarinder Singh) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor BL Purohit) ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Suresh Kumar) ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Just want to share that I’ve resigned from my post as Media Advisor to Punjab CM. But will continue to work with @capt_amarinder in my personal capacity, as a friend.

— Raveen Thukral (@RT_Media_Capt) September 18, 2021