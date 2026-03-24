ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ

Bathinda News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਾਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਹ ਸੰਦ ਜੋ ਹੁਣ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:47 PM IST

ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ

Bathinda News(ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਾਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਹ ਸੰਦ ਜੋ ਹੁਣ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਥ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।

ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸੰਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਥ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੇਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਇਹ ਸੰਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਥ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਵਾੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੁੱਟੋ ਨਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਇਹ ਸੰਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ।

TAGS

bathinda newsagricultural toolspunjabi news

