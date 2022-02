ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,'ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਧਾਮ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ'।

Very special moments at the Shri Guru Ravidas Vishram Dham Mandir in Delhi. pic.twitter.com/PM2k0LxpBg

— Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2022