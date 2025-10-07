Advertisement
ਕਪਾਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ

Sri Muktsar Sahib cotton farmers News: ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਲੋਟ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ TMC ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:28 PM IST

Sri Muktsar Sahib cotton farmers News: ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ (World Cotton Day) ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ — ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਰੋਬਾਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਯਤ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਤੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

