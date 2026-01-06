Advertisement
Jagraon Kabaddi player Murder: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਹਠੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:13 PM IST

ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

Jagraon Kabaddi player Murder: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਹਠੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੋਟੁ ਜਿਸਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਰਾਊਂਡਅਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੇ 8 ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੋਟਾ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਘਾਰੂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾਸ ਉਰਫ਼ ਪੱਪਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਾ (ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਮਾਣੂੰਕੇ), ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਰਾਊਕੇ ਰੋਡ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।

31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ
ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਠੂਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਕਮ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ 5-6 ਬਾਈਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ
ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, 5-6 ਬਾਈਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

