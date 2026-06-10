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ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Ludhiana Assault Case: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੀਚੀ ਮੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 10, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:56 PM IST
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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