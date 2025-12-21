Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3048953
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Ludhiana News: ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ 22 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:55 PM IST

Trending Photos

Ludhiana News: ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ 22 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰਬ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 79 ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਮਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ 165 ਐਮਐਲਡੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ 225 ਐਮਐਲਡੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ-ਛੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਮਾਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਟੀਡੀਐਸ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 225 ਐਮਐਲਡੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 40 ਤੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਡਾਇੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਪੁਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗੋਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱੁਢਾ ਨਾਲਾ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਤਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਹ ਰੀਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਸੁੱਟਣ।

 

TAGS

Ludhiana NewsBuddha River LudhianaSant Balbir Singh Seechewalpunjabi news

Trending news

Jathedar Kuldeep Singh Gargaj
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ- ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
Punjab Mega PTM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਗਾ PTM ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
Punjab Congress Protest
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਸੌਗਾਤ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Khanna News
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 21.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਗਰਮਾਇਆ
kotkapura news
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
Aahana Kumra Accident
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਫੈਨਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ
Punjab news
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ 261 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ; ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
Parivar Vichora Sahib
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕੀਤੀ ਪਾਰ; ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਭਾਵੁਕ
Railway fare hike
ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਮੇਲ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ