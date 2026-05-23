ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ-ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ

Bathinda MC Election: ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਿਜਲਟ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
Bathinda MC Election(ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ): ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਿਜਲਟ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-7 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਕ ਔਰਤ ਹੀ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2021 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਧੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ।