/ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਾਜ਼

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OP Rana Mobile Phone News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੀਡਰ ਸੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ
ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।