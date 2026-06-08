Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਾਜ਼

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਾਜ਼

OP Rana Mobile Phone News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 08, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:41 PM IST
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਾਜ਼

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਰਾਜ਼
OP Rana Mobile Phone2 min ago
2
CM Sukhu vs Neeraj Bharti14 min ago
3
Sanjauli protest33 min ago
4
Manpreet Ayali49 min ago
5
Pepsi Sharma Death1 hr ago