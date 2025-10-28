Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

OpenAI ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ChatGPT ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ

ChatGPT Premium Free: OpenAI ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ChatGPT Go ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 03:59 PM IST

ChatGPT Premium Free: OpenAI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ChatGPT GO ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕੀਮਤ ₹399 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿੱਕ ਟਰਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ChatGPT ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।

OpenAI ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ, Perplexity, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਗਾਹਕੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। Perplexity Pro AI ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹17,000 ਹੈ। Perplexity Pro AI ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਟੈੱਲ ਸਿਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ChatGPT Go ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ChatGPT ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ChatGPT Go ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿੱਕ ਟਰਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਦਿਨਾਂ ਡੇਵਡੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗੋ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ChatGPT Go ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ChatGPT Go ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਪੀਟੀ-5 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਟੂਲਸ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ।

ChatGPT ਕੀ ਹੈ?

ChatGPT ਇੱਕ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ। ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋ, ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

