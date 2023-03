Operation Amritpal Singh latest news: अमृतपाल सिंह 'पर लगा NSA एक्ट'

Operation Amritpal Singh NSA Act latest news: 'वारिस पंजाब दे' के मुखी अमृतपाल सिंह से जुडी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमृतपाल पर National Security Act 1980 यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया है. अमृतपाल के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई और इस सुनवाई दौरान यह बताया गया कि अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाया गया है.

बता दें कि इससे पहले अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह, अभिनेता दलजीत कलसी, भगवंत सिंह बजेके, बसंत सिंह और गुरमीत सिंह पर National Security Act 1980 यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया था.

इन 5 लोगों को पंजाब पुलिस द्वारा असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया. इससे पहले खबरें आ रहीं थी कि गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह पर भी एनएसए एक्ट लगाया जा सकता है.

मिली जानकारी के मुताबिक 'वारिस पंजाब दे' (Waris Punjab De) के खिलाफ अब तक 6 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. हालांकि अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है. शनिवार को IG सुखचैन सिंह गिल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमृतपाल ऑपरेशन (Amritpal Singh latest news) में 114 लोगों को राउंड अप किया गया है और 10 हथियार, 4 वाहन बरामद किए गए.

अमृतपाल सिंह के मामले में यह भी बताया गया कि इस मामले में ISI एंगल और विदेशी फंडिंग का भी खदशा जताया जा रहा है. ऐसे में पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है.

