Operation Amritpal Singh news: अमृतपाल सिंह के चाचा ने किया आत्मसमर्पण, अब तक कुल 112 लोग गिरफ्तार

Operation Amritpal Singh Latest News: 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उसके चाचा और खालिस्तान समर्थक नेता के ड्राइवर ने रविवार रात पंजाब पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. अजनाला कांड के सिलसिले में 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख को पकड़ने का प्रयास चल रहा है.

एसएसपी जालंधर स्वर्णदीप सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा, "वारिस पंजाब दे" के प्रमुख अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर ने कल रात पंजाब पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया". अजनाला कांड के सिलसिले में अमृतपाल को पकड़ने का प्रयास चल रहा है.

सूत्रों के मुताबिक दोनों ने मेहतापुर में सरेंडर किया था. वे देर रात चोरी-छिपे थाने पहुंचे और दोनों मर्सिडीज कार में आए थे, जिसे पुलिस ने जब्त भी कर लिया है.

बता दें कि पंजाब पुलिस ने शनिवार को अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था. पुलिस ने कहा कि इस मामले में अब तक कुल 112 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से रविवार को 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था .पुलिस ने यह भी कहा कि वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है और उसे पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है.

रविवार को, पंजाब में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगे प्रतिबंध (Punjab Internet latest news) को भी आगे बढ़ा दिया गया और अब यह प्रतिबंध 21 मार्च तक के लिए लगा दिया गया है.

इससे पहले केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने बताया था कि अमृतपाल सिंह के कथित सलाहकार और फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी उर्फ ​​सरबजीत सिंह कलसी को अधिकारियों ने रविवार को गिरफ्तार किया था.

