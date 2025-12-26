Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3054167
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੀਰੋ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shravan Singh: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 26, 2025, 01:27 PM IST

Trending Photos

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੀਰੋ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ

Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਮਤ, ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਰਵਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਚਾਹ, ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਡੋਲ ਰਹੀ। ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਮਤ ਬਾਰੇ ਹੈ।

TAGS

operation sindoorPradhan Mantri Rashtriya Bal PuraskarSharavan Singh

Trending news

operation sindoor
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੀਰੋ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ
Sharvan Singh National Child Award
ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ
sangrur news
ਸੰਗਰੂਰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਖ਼ਾ ਰੋਸ
NREGA
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ''ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
Former MLA Sanchita Mohanty Dies
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਜੰਗ
.Trending news
ਬੱਸ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ, Video ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
aap cm bhagwant mann
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਮਨ
punjab health scheme
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
Himachal Weather
हिमाचल के 7 जिलों में कोहरे का कहर! बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट, जानें मौसम अपडेट
ig amar singh chahal
ਸਾਬਕਾ IG ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ