विपक्ष ने फिर किया राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बायकॉट, आपदा राहत को लेकर सरकार पर साधा निशाना

Himachal Vidhan Sabha Session: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन सदन में एक बार फिर से विपक्ष ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बायकॉट किया. नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा का जवाब देने के लिए जैसे ही राजस्व मंत्री खड़े हुए, भाजपा विधायक विरोध दर्ज कराते हुए चुपचाप सदन से बाहर चले गए.

विपक्ष का आरोप है कि राजस्व मंत्री का व्यवहार सदन के भीतर और बाहर अशोभनीय रहा है और उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इसी कारण भाजपा विधायक दल पहले ही ऐलान कर चुका है कि पूरे मानसून सत्र के दौरान राजस्व मंत्री का बायकॉट किया जाएगा.

विपक्ष का सरकार पर हमला

सदन के बाहर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने राजस्व मंत्री पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का अनादर करने और आपदा प्रभावितों का अपमान करने का आरोप लगाया।

विपिन परमार ने कहा— इस बार की भयंकर आपदा में 375 लोगों की मौत हुई, 527 घर पूरी तरह नष्ट हो गए और 2,128 घर क्षतिग्रस्त हुए। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिला और सिराज क्षेत्र में हुआ। सरकार की ओर से प्रभावितों को तत्काल राहत नहीं दी गई, बल्कि आम लोगों ने आगे बढ़कर राहत सामग्री उपलब्ध करवाई. भगवान के बाद जनता सरकार से उम्मीद करती है, लेकिन मुख्यमंत्री गंभीर नहीं हैं और राजस्व मंत्री दुर्भावना से काम कर रहे हैं।

परमार ने दो टूक कहा कि भाजपा विधायक दल ने तय किया है कि राजस्व मंत्री के न तो प्रश्न सुने जाएंगे और न ही वक्तव्य. इसी के तहत शांतिपूर्ण तरीके से सदन से वॉकआउट किया गया.

कांग्रेस पर भी बरसे

इस दौरान विपिन परमार ने कांग्रेस के “वोट चोर, गद्दी छोड़” कार्यक्रम पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक देश को लूटा और अब भाजपा पर सवाल उठा रही है. यहां तक कि कांग्रेस प्रभारी की मौजूदगी में पार्टी के गुटों में धक्का-मुक्की हुई, जिससे आंतरिक कलह उजागर हो गई. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस देशभर में लगभग खत्म हो चुकी है और हिमाचल में भी अपनी नीतियों के कारण खत्म होने की कगार पर है.