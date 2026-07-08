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ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ—ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਨਕਾਬ : ਢਿੱਲੋਂ

Kewal Singh Dhillon News: ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 'ਚੋਣਾਵੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੇਮ' ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 08, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:55 AM IST
ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ—ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਨਕਾਬ : ਢਿੱਲੋਂ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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