Faridkot News: ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ੀਟਕਰਨ

Faridkot News: ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Sep 28, 2025, 03:13 PM IST

Faridkot News: ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਰਖਸ਼ਸੀ ਤਾੜਕਾ ਵਧ ਦਾ ਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਉਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਖਸ਼ਸਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਉਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਆਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

