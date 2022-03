ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸੌਗਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਰਖਾ ਅਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੌਗਾਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

Punjab CM Bhagwant Mann meets PM Modi. He is expected to call on Delhi CM Arvind Kejriwal post his meeting with the PM. pic.twitter.com/yT2LAZuFWb

— ANI (@ANI) March 24, 2022