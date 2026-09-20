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ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ

Stray Dogs Attack Child News: ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 20, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 12:15 PM IST
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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