ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2908971
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਤਾੜ ’ਚ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ 58 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:07 PM IST

Trending Photos

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਤਾੜ ’ਚ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ 58 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ।

TAGS

fazilka newsFarmer Murder Newspunjabi news

Trending news

Anandpur News
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ
jalandhar news
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ
GST Council
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, GST ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
cigarettes Price
ਸਿਗਰੇਟ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਬੀੜੀ ਕੀਤੀ ਸਸਤੀ; ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
amritsar news
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੱਥ: ਗੜਗੱਜ
Governor Gulab Chand Kataria
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
CM Bhagwant Mann Health
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ; ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ
Kullu News
कुल्लू में फिर भूस्खलन; चपेट में आए दो मकान, एक की मौत और तीन को बचाया
ghaggar river flood
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ; ਲੋਕ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ
IndusInd Bank Crisis
ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ; ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਫਓ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
;