ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਸ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ; ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Fazilka News: ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਗੂ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਲੀਆਂਵਾਲੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

Oct 23, 2025, 07:28 PM IST

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਸ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ; ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰਣੀਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਸਲ ਗਈ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਣ ਕੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਗੂ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਲੀਆਂਵਾਲੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਬੰਨਾਵਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਬਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਰਣੀਵਾਲਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਮੂਲੀਆਂਵਾਲੀ ‘ਚ ਗਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।

 

