Tarn Taran News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ; ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ

Tarn Taran News: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲੋਹਕਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ 35 ਸਾਲਾ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਬੋਰੀਆਂ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਮੱਕੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਏਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਜਸਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਧੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਏ. ਸੀ. ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਪਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਹਰਗੁਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ।
