Tarn Taran News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ; ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2905868
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Tarn Taran News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ; ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ

Tarn Taran News: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:24 PM IST

Trending Photos

Tarn Taran News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ; ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ

Tarn Taran News: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲੋਹਕਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ 35 ਸਾਲਾ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਬੋਰੀਆਂ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਮੱਕੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਏਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਜਸਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਧੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਉਛਲ ਕੇ ਵਹਿ ਰਹੇ

ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਏ. ਸੀ. ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਪਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਹਰਗੁਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Yudh Nashian Virudh: ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ: 1129 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 27,796 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

TAGS

Tarn Taran NewsTarn Taran Child Deathpunjabi news

Trending news

Punjab Flood news
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣੇ
Nalagarh news
नालागढ़ के रामशहर-साई-बद्दी मार्ग पर भारी बारिश का कहर; करोड़ों का नुकसान
Muktsar News
ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Harmeet Pathanmajra Arrested
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Yudh Nashian Virudh
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ: 1129 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 27,796 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ
Himachal Pradesh
दो दिन से लगातार बारिश से बेहाल हिमाचल; कई हाईवे बंद, स्कूल-कॉलेज आज बंद
Ferozepur news
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰी
Himachal Pradesh
हिमाचल में मानसून के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 326 हुई
Punjab weather today
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਉਛਲ ਕੇ ਵਹਿ ਰਹੇ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਤੰਬਰ 2025
;