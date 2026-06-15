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ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ 2 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Fatehgarh Sahib Accident News: ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹਿੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਲੋਮਾਜਰਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 15, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:57 PM IST
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ 2 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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