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ਸਰਹਿੰਦ ਨੇੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 3 ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ; ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

Fatehgarh Sahib Accident: ਸਰਹਿੰਦ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 09, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:09 AM IST
ਸਰਹਿੰਦ ਨੇੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 3 ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ; ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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