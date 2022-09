ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ, ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ Planning

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰੀਰਿਸਟ ਦਸਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਚੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ (Heroin) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ATS) ਦੇ ਸੀਨਿਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

In a joint Ops with ATS #Gujarat @IndiaCoastGuard apprehended #Pakistani Boat Al Tayyasa with 06 crew in #Indian waters of #Arabian Sea carrying about 40 Kgs #heroin worth approx 200 Cr.Boat being brought to #Jakhau for further investigation.#WeProtect @DefenceMinIndia @HMOIndia

