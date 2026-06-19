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24, 25 ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ-PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, CM ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

Panbus Strike News: ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 19, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:25 PM IST
24, 25 ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ-PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, CM ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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24, 25 ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ-PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, CM ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
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