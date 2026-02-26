ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ

Fatehgarh Sahib News: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰਿਆ।
Fatehgarh Sahib News: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬੱਚੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਲ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਇਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਗੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ਼ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ।
ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।