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ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Pargat Singh on Congress: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਰਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 10, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:26 PM IST
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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