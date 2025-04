Partap Singh Bajwa: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

The AAP government is trying to spread false rumours. I am putting this on record — I will be visiting the Cyber Cell to give my official statement today at 2 PM. pic.twitter.com/yS3P275AIx

— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) April 15, 2025