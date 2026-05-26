ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 3 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, CCTV ਰਾਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

Pathankot News: ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਆਈਐਸਆਈ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 26, 2026, 04:40 PM IST

Pathankot News(ਅਜੈ ਮਹਾਜਨ): ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ) ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਆਈਐਸਆਈ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ - ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦ ਹਨ।

ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਐਸਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH-44) 'ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ - ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਕ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ - ਨੂੰ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ - ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ - ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ - ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਤੰਨੂ - ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਰੰਗਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੰਦਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਐਸਆਈ) ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

pathankot newsspy casepunjabi news

