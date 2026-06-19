Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 12 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 12 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

Pathankot News: ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 19, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:03 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 12 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸ਼ਾਹਕੋਟ-ਲੋਹੀਆਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
CM Bhagwant Mann6 min ago
2
pathankot news16 min ago
3
Jagraon News1 hr ago
4
Sikh Pilgrims Pakistan Visa News1 hr ago
5
artificial intelligence in healthcare1 hr ago