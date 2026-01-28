Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਨਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ

Guru Granth Sahib beadbi case: ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:30 PM IST

Guru Granth Sahib beadbi case: ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰਾਂਤ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ।

ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹੱਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਵਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

